Coś jest na rzeczy? Pitt i Aniston przyłapani w Meksyku

Zdaniem gazety, Aniston miała już jakiś czas temu skontaktować się z Pittem. To oczywiście rozbudziło nadzieję, że była para się zejdzie. - Brad nigdy nie przestanie robić podejść do Jennifer. Wszyscy obracają się w tych samych kręgach od lat. Nie ma wątpliwości, że między tym dwojgiem zdecydowanie iskrzy. On nigdy nie przestanie jej podrywać, ale ona jest zdeterminowana, by na tym planie filmowym nie było takich sytuacji - twierdzi informator.