Damięcki wspomina Miriam Aleksandrowicz. Ten wpis wyciska łzy

"Wszyscy znali ją jako Misię, Miśkę. A dla mnie to była "Pani Ostra". Miałem 10 lat, kiedy zacząłem podkładać głos pod Krzysia z bajki o Kubusiu Puchatku w jej reżyserii. Przywoziła mnie mama albo tata do Soniki, jeszcze na Niepodległości i nagrywałem. Godzinami. Po całym dniu szkoły i po treningu pływackim, a we czwartki po dwóch. "Ależ Puchatku…", "Mój mały pluszowy miś.". Zdanie po zdaniu, odcinek po odcinku, seria po serii" - wspomina.