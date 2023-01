Daria Trafankowska nie mówiła o chorobie. Widzowie do dziś nie mogą pogodzić się z jej odejściem

- Mam jedną cechę siostry Danuty: jestem energiczna i staram się robić to, do czego się zobowiązałam. Ale generalnie jestem osobą miękką, daję sobą kierować, często idę na kompromis. W ogóle nie znoszę konfliktów i zawsze staram się mediować. A siostra Danuta jak trzeba to się i poawanturuje... Mogłabym nauczyć się od niej tej konsekwencji w działaniu. Umiejętności panowania nad sytuacją. Tego, by nie poddawać się manipulacjom - wyznała w wywiadzie udzielonym oficjalnej stronie "Na dobre i na złe".