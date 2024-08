David Copperfield pozwany, bo zapuścił luksusowy penthouse. Obrzydliwe zdjęcia trafiły do sieci

Kolejne śledztwo "The Guardian" ujawniło, że Copperfield wykorzystywał swoją popularność do molestowania nastoletnich modelek podczas konkursów "Look of the Year" w latach 1988 i 1991. Wiele kobiet opowiedziało gazecie, że po konkursach Copperfield dzwonił do ich domów i zapraszał je na swoje pokazy.