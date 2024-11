Dawno nie było tak mądrego serialu na Netfliksie. Reakcje po pokazie mówią wiele [RECENZJA]

Serial "Matki Pingwinów" zaczyna się w momencie, gdy 7-letni syn Kamy (świetna Masza Wągrocka), zawodniczki MMA, zostaje wyrzucony ze szkoły za przejaw agresji wobec dziewczynki z klasy. Jego mama słyszy od psychologa w poradni, że chłopiec powinien trafić do szkoły, w której będą umieli zaopiekować się jego emocjami. Kama nie chce przyjąć do wiadomości, że jej syn jest "inny". Z braku innego rozwiązania zapisuje go jednak na próbę do prywatnej placówki, w której uczą się wyjątkowe dzieci.