Demi Moore skarciła widza. Wyłapała jego reakcję

Festiwal w Cannes dobiega końca. Finał wydarzenia odbędzie się w sobotę, 25 maja. Cannes wypełnione jest największymi gwiazdami, więc nic dziwnego, że to właśnie we Francji odbyła się dobroczynna gala amfAR Cinema Against AIDS, czyli "kino przeciwko AIDS". Gwiazdą wieczoru była Cher, a zapowiadała ją właśnie Demi Moore.