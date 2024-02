Upadek małego gwiazdora. Zapadł wyrok. Wiadomo, co go czeka

Proces w opisanej sprawie miał się rozpocząć 22 stycznia bieżącego roku, jednak termin ten został przesunięty, ponieważ kilka dni wcześniej Devin Ratray w poważnym stanie trafił do szpitala. Po hospitalizacji został wypisany do domu, gdzie dochodzi do pełni sił. Nie wydał żadnego oświadczenia, krążyły jedynie spekulacje, że aktor nie wytrzymał nerwowo napięcia, w jakim żyje od dłuższego czasu.