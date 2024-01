Devin Ratray z "Kevin sam w domu" przeszedł zapaść. Proces przeciwko niemu przełożony

W życiu prywatnym nad aktorem gromadzą się ciemne chmury. Uchodzi za przemocowca. W grudniu 2021 r., jak donosił "TMZ", wybrał się ze swoją ówczesną sympatią do Oklahomy. Balowali do późnej nocy, Ratray wypił ponoć ponad tuzin drinków. Kiedy wrócili do hotelu, zaczęła się awantura. Pijany aktor miał pretensje do dziewczyny, że rozdawała fanom jego zdjęcia z autografem za darmo. Miał uderzyć ją pięścią w twarz, rzucić na łóżko i dusić.