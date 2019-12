"Diablo. Wyścig o wszystko". Kinowy hit już do kupienia na DVD

"Diablo. Wyścig o wszystko” - najbardziej rozpędzony film roku, który z pewnością zadowoli wszystkich miłośników pięknych samochodów i szalonej jazdy.

To zatankowana do pełna adrenaliną i ogłuszająca rykiem silników opowieść o młodym chłopaku, który trafia w sam środek gangsterskiego piekła nielegalnych wyścigów samochodowych. Trafia do świata, gdzie gra toczy się wyłącznie o najwyższe stawki, a każda zła decyzja może być tą ostatnią. To w nim poznaje Ewę – nieugiętą zawodniczkę, która z zaciętej rywalki staje się jego wielką namiętnością.