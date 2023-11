Disney napiera. Nie pokazał trójki, a chce robić "Krainę lodu 4"

Gdy w 2013 r. do kin wkroczyła animacja "Kraina lodu", nikt nie spodziewał się, że będzie to aż taki hit. Opowieść inspirowana "Królową Śniegu" Hansa Christiana Andersena zarobiła 1,276 miliarda dolarów, co przez jakiś czas uczyniło ją najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii i w szczytowym momencie piątym w ogólnym rozrachunku. W 2019 r. pojawił się sequel, który, co nieprawdopodobne, osiągnął jeszcze większy sukces.