Jak dziś wygląda "żywa Elsa" z "Krainy lodu"?

Łudzące podobieństwo do filmowej bohaterki "Krainy lodu" sprawiło, że z dnia na dzień życie przeciętnej licealistki z Florydy diametralnie się zmieniło. Anna Faith, utwierdzona w przekonaniu przez tysiące zafascynowanych jej wyglądem internautów, że jest żywą Elsą, rozpoczęła karierę w branży cosplay. Podobnie jak bohaterka Disneya, Anna także ma siostrę, Lexi, z którą współpracuje pod nazwą Frozen Sisters.

Duet od lat występuje na przyjęciach urodzinowych czy centrach handlowych, gdzie dziewczyny wcielają się w rolę bohaterek produkcji Disneya. Pro bono odwiedzają też szpitalne oddziały dziecięce, by choć na chwilę przynieść radość dzieciom zmagającym się z chorobą. Słynne zdjęcie sprzed kilku lat otworzyło także Annie drzwi do kariery modelki. Dziś na Instagramie gwiazdy znajdziemy wiele zdjęć, na których coraz mniej przypomina niewinną księżniczkę z Arendelle .

25-letnia dziś Anna Faith przedstawia się także jako pin up model. Na profilu Anny znajdziemy sporo zdjęć w klimacie retro. Faith nie kryje też swojej fascynacji ikoną Hollywood czyli Marilyn Monroe, do której potrafi się upodobnić równie wiarygodnie jak do królowej bajki Disneya.