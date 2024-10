Do trzech razy sztuka. Nie jest idealny, ale lepszy od dwóch pierwszych

Pierwsze opinie, które pojawiły się w sieci na temat trzeciej części "Venoma" nie wskazują, że zakończenie cyklu powali widzów na kolana. Możemy jedynie liczyć na to, że będzie lepsze niż to, co widzieliśmy w pierwszych dwóch częściach. "Tom Hardy idzie na całość, aby zapewnić zwariowany finał godny całej serii. Po szalonej scenie następuje kolejna szalona. Jazda bez trzymanki" – czytamy w pierwszych reakcjach widzów na film.