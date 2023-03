Dobijał się do kabiny w toalecie. "Krzyczał obrzydliwe, zboczone rzeczy"

Hilton bez większego entuzjazmu podeszła to tych propozycji, co najwyraźniej rozwścieczyło Weinsteina. Następnego wieczoru, na imprezie zorganizowanej przez Fundację Badań nad AIDS, producent był wobec niej bardzo nachalny. Hilton chcąc się od niego uwolnić, weszła do toalety dla kobiet, ale ten poszedł tam za nią. Napastowana kobieta zamknęła się w jednej z kabin. "Walił w drzwi kabiny i wykrzykiwał pijackie, obraźliwe słowa, takie jak 'Chcesz być gwiazdą, to otwórz'. W końcu został wyciągnięty z łazienki przez ochronę" - wspomina Paris Hilton.