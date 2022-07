Dorosła kobieta udawała dziecko. Przerażający horror wraca

Jak przyznawał reżyser w jednym z wywiadów, największym wyzwaniem było to, by w Esther kolejny raz wcieliła się Isabelle Fuhrman. Amerykańska aktorka ma dziś 25 lat, a na ekranie musi wyglądać jak dziecko. Przypomnijmy, że gdy kręcono pierwszy film, nie było z tym żadnego problemu, bo Fuhrman była nastolatką. W nowej produkcji wykorzystano efekty specjalne, by ją odmłodzić, zmieniano perspektywę kamery. Efekty? Może tym razem film narobi większego zamieszania, szczególnie że nie tak dawno temu pojawiła się prawdziwa historia żywcem wzięta jak z filmu.