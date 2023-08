Dorota Stalińska znowu uderzyła w PiS. Zaapelowała także do jego wyborców

"Chcę zadedykować go wszystkim miłośnikom PiS-u, którzy dali się uwieść, jak wiele panien również, obietnicom, pięknym słowom i wsiedli do tego PiS-owskiego pociągu. Żeby, póki czas, z tego pociągu wysiedli. [...] Nie dajcie się zwieść [...] bo to, że dostaniecie datki od swojego ulubieńca, to nie znaczy, że Polska się rozwija, wręcz przeciwnie, to oznacza, że Polska się zapada" - powiedziała Dorota Stalińska.