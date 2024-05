Dosłownie wymiata. Najbardziej spektakularny film 2024 roku

W jednym z wywiadów promujących "Twisters", Glen Powell, który ostatecznie stał się nową gwiazdą sequela, powiedział: "Wiem, że nie mogę się z nim równać, ani go zastąpić. Mam do niego i do jego ról ogromny szacunek. Na ogół był bohaterem drugiego planu, ale w ‘Twisterze’ udowodnił, że może być też gwiazdą blockbusterów. Poza tym, Bil Paxton był chyba najbardziej w porządku facetem w Hollywood".