Dystrybutorzy odwołują premiery swoich filmów. Multipleksy odpalą w kwietniu?

Dwa ostatnie tygodnie marca zapowiadały się w polskich kinach bardzo ciekawie. Na 19 marca zaplanowana była premiera nominowanego do Oscara w sześciu kategoriach "Nomadland" oraz sensacyjnej produkcji z Denzelem Washingtonem "Małe rzeczy". Tydzień później w repertuarze miał się pojawić faworyt do Oscara pośród nieanglojęzycznych produkcji "Na rauszu" (znany już z przedpremierowych pokazów) oraz wysokobudżetowa produkcja "Godzilla vs. Kong". Żaden z wymienionych tytułów nie trafi jednak do polskich kin w marcu.