Dziecięcy aktor z serialu "ALF" nie żyje. Jeszcze dwa lata temu wspominał serial

"ALF" to amerykański serial telewizyjny produkowany przez NBC w latach 1986-1990. Zainspirowany został filmem "E.T." Stevena Spielberga (1982). W Polsce był emitowany na kilku stacjach i do dziś ma miano kultowej produkcji kojarzącej się millenialsom z czasami dzieciństwa. Nie każdy wie, że "Alf" to nie jest po prostu imię futrzanego bohatera, ale skrót od "alien life form" czyli obcej formy życia.