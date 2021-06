Elfinka z Kwiatu Jabłoni. Jak Kasia Sienkiewicz trafiła do bajki

"Elfinki" to propozycja dla najmłodszych. To serdeczna, przyjemna bajka, opowiadająca o dobrych emocjach. Tu nie ma przegranych, nie ma nikogo do końca złego. Ba, nawet zły bohater staje się dobry. To opowieść o bardzo fajnych postawach, o pomaganiu innym. Myślę, że rodzice wybierając ten film, to docenią. Ale rzeczywiście, to te małe elfiki będą się z niego śmiały najbardziej.