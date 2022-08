Emilia Clarke, matka smoków, nazwana "niską i przysadzistą". Będzie pozew przeciwko prezesowi australijskiej telewizji?

"[Oglądałem to] i myślałem sobie: Co to za serial, w którym niska, przysadzista dziewczyna wchodzi do ognia? - tak powiedział Delany podczas przemówienia, wspominając swoje początki z "Grą o tron". Chodziło o rolę Daenerys Targaryen, w którą wcieliła się Emilia Clarke. Uczestnicy relacjonowali, że zapadła absolutna cisza, nikt się nie zaśmiał, wszyscy wstrzymali powietrze.