Eternals - recenzja Blu-ray od Galapagos

Brzmi to jak potworna klisza, ale w tym wypadku stwierdzenie sprawdza się idealnie. "Eternals" albo się kocha, albo nienawidzi. I choć podczas drugiego, domowego seansu już mnie tak nie kupił, to i tak uważam, że to może nie najlepszy, ale na pewno jeden z najciekawszych filmów Marvela.