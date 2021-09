Spektakularny sukces filmu. Kina znów są najważniejsze

W czasie drugiego weekendu wyświetlania "Czarna Wdowa" zanotowała aż 68 proc. spadek wpływów, a do kas kin wpłynęło już tylko 25,9 mln dol. Scarlett Johansson i wielu analityków rynku kinowego nie miało wątpliwości, że to był właśnie efekt równoległej premiery na platformie streamingowej. Disney był wówczas innego zdania, ale racji nie miał. Do czego sam pośrednio się przyznał, rezygnując z pomysłu równoległych premier.