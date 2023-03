Ewa Ziętek od dawna nie mieszka z mężem. Ale rozwodu nie będzie

Ewa Ziętek pochodzi z Katowic. Przyznaje, że była surowo wychowywana. Zaraz po maturze pojechała do Warszawy na egzaminy do szkoły teatralnej i był to jej pierwszy samodzielny wyjazd poza rodzinne miasto. Ojciec nic o tym nie wiedział. Nie wyobrażał sobie, że córka zostanie aktorką. Twierdził, że powinna wyjść za górnika, urodzić dzieci i zająć się domem. Ziętek postawiła jednak na swoim.