Fani "Harrego Pottera" powinni z niego wyrosnąć? Jessie Cave komentuje kontrowersyjną opinię koleżanki z planu

Mimo to aktorka próbowała obronić swoją koleżankę z planu, twierdząc, że mógł to być żart: - Szkoda, że tak się stało. Wiecie, jaka ona jest, lubi żartować. Myślę, że nie chciała, by było to odebrane w ten sposób, a przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę nie podoba mi się, że to powiedziała.