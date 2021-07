Fatalne recenzje. Zamiast na filmie skupili się na obyczajowości

Michael Phillips z Chicago Tribute twierdzi, że "Kosmiczny mecz: Nowa era" jest lepszy od oryginału. Od razu jednak dodaje, że marna to pochwała. Bo obraz z Michaelem Jordanem był okropny, przytłaczający i nudny. Phillips zwraca uwagę, że przy drugiej części "Space Jam" pracowało aż sześciu uznanych scenarzystów. Niestety, wygląda na to, że w czasie pracy nie komunikowali się ze sobą zbyt często. "Nowa era" jest niczym więcej niż zbiorem gagów, którym podporządkowała została akcja filmu. Jest ona potrzebna jedynie do tego, aby podążać od jednego żartu do drugiego.