Festiwal ORŁY 2023 w serwisie PREMIERY CANAL+

W programie przeglądu znajdują się filmy, które spełniły warunki Regulaminu Orłów i kandydują w tegorocznej edycji. Są to m. in.: współprodukowany przez CANAL+ "Silent Twins" w reżyserii Laureatki Orłów 2016 w kategorii Odkrycie Roku Agnieszki Smoczyńskiej, który miał światową premierę w konkursowej sekcji Un Certain Regard MFF Cannes. Zobaczymy również uhonorowany Nagrodą Orizzonti MFF w Wenecji debiut nominowanego do Paszportów Polityki Damiana Kocura, "Chleb i sól", wyróżnioną Grand Prix na MFF w Tiranie "Iluzję" Marty Minorowicz oraz "Cichą ziemię" Agnieszki Woszczyńskiej, która w Chicago na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce otrzymała nagrodę Odkrywcze Oko. W 25.edycji Orłów bierze także udział ubiegający się właśnie o nominację do Oscara film "IO" Jerzego Skolimowskiego, Laureata Orłów 2022 za Osiągnięcia Życia.