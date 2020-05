"Zabawa w chowanego" idzie na rekord. Miliony wyświetleń

"Tylko nie mów nikomu" to najgłośniejszy polski dokument ostatnich lat. Udostępniony w całości w serwisie YouTube został tam wyświetlony ponad 23 mln razy, do tego doszły emisje w Telewizji WP i TVN. "Zabawa w chowanego" to druga część dziennikarskiego śledztwa braci Sekielskich, którzy odkryli mechanizmy kryjące pedofilów w sutannach. Film cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdził na Twitterze jeden z twórców.