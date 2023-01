Francuska aktorka wysyłała skandaliczne wiadomości do współpracowników. Ostatecznie film nie powstał

Teraz przed Evą Green proces sądowy, w którym będzie domagać się swoich pieniędzy. Producenci w kontrze do aktorki przekonują, że aktorka robiła wszystko, by sabotować projekt i by jego realizacja nigdy nie doszła do skutka. Gwiazda oczywiście wszystkiemu zaprzecza i przekonuje, że nic takiego nie miało miejsca. O co więc w tym wszystkim chodzi? Ponoć w ostatniej chwili budżet zmniejszył się o połowę, a sama Green ostatecznie nie mogła mieć wpływu na kwestie takie, jak chociażby dobór ekipy na planie.