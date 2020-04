Gal Gadot pokazała zdjęcie dziadka w obozowym pasiaku. "Straciłeś całą rodzinę"

Gal Gadot to gwiazda "Wonder Woman" i wielu kasowych, kinowych hitów. O tym, że jest ostatnio wyjątkowo popularna, nie trzeba chyba w ogóle wspominać. Aktorka wykorzystuje jednak zainteresowanie sobą, by zwrócić uwagę ludzi na ważne sprawy. Opowiada m.in. o tym, przez co przeszły miliony osób podczas Holocaustu - w tym jej dziadek.