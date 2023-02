Gorący hit na walentynki. Twórca "365 dni" wie, jak rozpalić widzów [RECENZJA]

Ona (Magdalena Boczarska) jest dojrzałą, szanowaną sędzią. On (Simone Susinna) mieszka na plaży i przyjaźni się z podejrzanymi ludźmi, u których pracuje jako instruktor surfingu. Wystarczy jedno spotkanie i głębokie spojrzenie w oczy, by ona straciła dla niego głowę. A potem następuje to, co fani "365 dni" lubią najbardziej. Piękna para oddaje się namiętności wszędzie, gdzie się da. W ekskluzywnym domu oraz na łodzi głównej bohaterki, na dzikiej plaży Helu czy u niej w pracy, w budynku sądu. Scen jest dużo, są gorące i odważne, a pomiędzy nimi następują kolejne dramaty w życiu obojga kochanków.