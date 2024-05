Grał złodzieja w "Kevin sam w domu". Kokaina prawie go zabiła

"Gość wyjaśnił mi, że zrobili klika prób na jego twarzy i nic złego się nie stało, więc pewnie jest to bezpieczne dla mnie. Pytałem, czy tarantulę da się w ogóle wytresować, to powiedział mi, że nie bardzo, ale dopóki nie zrobię żadnego ruchu, to powinno być OK. Potem wyjaśnił mi, gdzie jest trucizna, jak pająk gryzie i jak długo pożyję, gdy mnie ugryzie. Mówił, że można by pozbyć się trucizny, ale wtedy pająk by umarł. Albo on mnie ugryzie i umrę, albo umrze pająk. Ale wiedziałem, że pająkowi krzywdy nie zrobią" - opowiada.