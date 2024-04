Grała Alutkę w "Rodzinie Zastępczej". Mogła zostać gwiazdą Hollywood. Zrezygnowała

Wielka kariera stała przed nią otworem

W 1991 r. reżyser Krzysztof Lang zaproponował Trzepiecińskiej angaż w polsko-brytyjskiej komedii "Papierowe małżeństwo", w której partnerować miała samemu Garemu Kempowi, liderowi zespołu Spandau Ballet. Z początku nie była przekonana, co do tego pomysłu. - Mam tam grać z Kempem, to wolę tutaj z Holoubkiem - wyznała przed laty. Ostatecznie przyjęła propozycję. W pewnym momencie gwiazda sprowadziła na siebie zainteresowanie zagranicznych producentów.