Gratka dla fanów Tigera. Będzie film o Michalczewskim

"Boks - dał mi wiele, jestem niesamowicie wdzięczny za tą przygodę, wdzięczny również Wam Wszystkim, którzy mnie dopingowaliście, którzy jesteście ze mną!" - pisał ostatnio na Instagramie Dariusz Michalczewski, a wcześniej poinformował swoich fanów, że wraca do treningów bokserskich, które robi w gdańskim klubie Brzostek Top Team. Dla fanów sportowca, szczególnie tych z Trójmiasta, to nie lada gratka móc trenować na tej samej sali, co mistrz świata. Wystarczy przypomnieć, że Tiger doczekał się statusu legendy - jest mistrzem m.in. federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej.