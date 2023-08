Grubo ponad milion widzów. Polacy są zachwyceni filmem

Z równie wielką siłą film Christophera Nolana zawładnął wyobraźnią widzów. W przeciwieństwie do innych największych przebojów bieżącego sezonu, "Oppenheimer" nie jest stricte komercyjnym tytułem. W jego przypadku popularność w kinach miała stać się środkiem prowadzącym do celu, jakim są przyszłoroczne Oscary. Dla bukmacherów niemal 600 mln dolarów na koncie to bardzo mocny argument. Film Nolana jest więc zdecydowanym faworytem w rywalizacji o nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.