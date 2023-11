Powrócił po 35 latach. "Arcydzieło czarnej komedii"

Na premierę drugiej części "Soku z żuka" będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Film najprawdopodobniej pojawi się w kinach dopiero we wrześniu przyszłego roku. Jest więc sporo czasu, by przypomnieć sobie genialną produkcję sprzed 35 lat. Co ciekawe, będzie ją można nawet obejrzeć na dużym ekranie. 21 grudnia w ramach projektu OFFowe czwartki ze Storytel w Multikinie.