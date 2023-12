Gwiazda kończy z aktorstwem. Ma na siebie inny pomysł

Od ostatecznej rezygnacji odwodziły ją paradoksalnie coraz ciekawsze propozycje zawodowe, które otrzymywała, oraz, jak sama to nazwała, egocentryzm. – Była jeszcze ta aktorka w środku, która mówiła: no, jak ty tego nie zrobisz, to ktoś inny to zrobi. To ty zrób. To jest taki trochę egocentryzm – powiedziała Łukaszowi Muszyńskiemu, zastępcy redaktora naczelnego Filmwebu.