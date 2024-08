Gwiazdor przeżył koszmarny wypadek. Słowa żony uratowały mu życie

W sieci pojawił się zwiastun filmu dokumentalnego "Super/Man: Historia Christophera Reeve'a", który pokazuje drogę aktora, który zasłyną rolą w "Supermanie" z 1978 r. Reeve to prawdziwa amerykańska ikona popkultury. W 1995 r. podczas zawodów jeździeckich miał wypadek, po którym był już do końca życia sparaliżowany. Jego opowieść wzrusza do łez.