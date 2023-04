Harry Belafonte nie żyje. Jego piosenkę nucił cały świat

Piosenka "Day-O (The Banana Boat Song)" w wykonaniu Harry'ego Belafonte znalazła się w pierwszej piątce US TOP 40 Singles w 1957 roku. W późniejszym okresie była również śpiewana przez wielu artystów i wykorzystywana w filmowych produkcjach. Utwór "Day-O (The Banana Boat Song)" słyszymy m.in. w kultowej scenie, w której uczestnicy kolacji zostają opętani przez złośliwego ducha, w czarnej komedii "Sok z żuka" Tima Burtona.