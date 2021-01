"Harry Potter" zrobił z niego gwiazdę. Dziś nie może tego oglądać

Matthew Lewis od premiery ostatniego filmu z serii "Harry Potter" (2011) zagrał w kilkunastu serialach i filmach, ale wielu cały czas kojarzy go przede wszystkim z małym czarodziejem. - Jeśli jest coś, przez co ludzie mogą cię zapamiętać, to są gorsze rzeczy niż filmy o Harrym Potterze. Ta seria otworzyła mi tak wiele drzwi, podczas gdy inaczej nawet nie wszedłbym do pokoju – mówił 32-latek w wywiadzie dla "The New York Times".