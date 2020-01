Harvey Weinstein myśli o powrocie. Chce odbudować karierę

Harvey Weinstein przyłożył rękę do ponad 80 filmów nagrodzonych Oscarami. Jego producencki talent przestał mieć znaczenie po wybuchu afery obyczajowej, ale on sam wcale nie myśli o porzuceniu kina.



W 2017 r. Harvey Weinstein zaczął być oskarżany o molestowanie seksualne, gwałty, zastraszanie przez dziesiątki kobiet, które spotkał na swojej zawodowej drodze. Do bycia jego ofiarą przyznało się ponad 80 aktorek i współpracownic, a ich głosy stały się początkiem lawiny pod hasłem #MeToo. Sam Weinstein nie uważa się jednak za gwałciciela, tylko za… pracoholika. I nie wyklucza, że gdy sąd oczyści go z zarzutów, to zacznie odbudowywać swoją dawną pozycję w Hollywood.