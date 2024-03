Hilary Duff i Matthew Koma nie chcą mieć już więcej dzieci. Mąż poddał się wazektomii

"Doszedłem do wniosku, że po tym wszystkim, co moja żona Leah i jej ciało zrobiły dla naszej rodziny, mogę przynajmniej pozwolić lekarzowi pokroić moją 'torebkę' i mnie wysterylizować. Leah stosowała antykoncepcję przez dziesięciolecia, co jest gigantycznym wrzodem na tyłku, a także zdecydowanie seksistowskim niewolnictwem farmakologicznym. [...] Przyjaciel mi odradzał: 'A co, jeśli wam się nie ułoży i spotkasz młodszą dziewczynę, która będzie chciała mieć dzieci?'. Kocham Leah i mam nadzieję, że umrzemy w odstępie kilku minut w 2071 r., ale jeśliby mnie zostawiła lub została uderzona przez meteoryt, wszystkie inne kobiety w promieniu kilku mil ode mnie muszą wiedzieć, że nie będę już reproduktorem" - wyjaśniał swoją decyzję Delaney w eseju dla "The Guardian".