Hilary Swank ma prawie 50 lat, niedawno urodziła bliźnięta. Po ciąży nie ma śladu

- To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci. Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo - cieszyła się w jednym z wywiadów. Maluchy przyszły na świat w okolicach kwietnia w kolejnym roku. Gwiazda pokazała wówczas łapiące za serce zdjęcie z pociechami.