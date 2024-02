Historia jak z filmu? Gwiazdy oskarżają agentkę o manipulacje

Swoją historię przedstawił także Bartosz Żukowski znany ze "Świata według Kiepskich". Scenariusz podobny jak w przypadku Małgorzaty Potockiej - aktor zorientował się, że nie dostał zapłaty za zdjęcia do serialu. Lewenfisz miała mu tłumaczyć, że jej księgowa przez pomyłkę "wysłała pieniądze do urzędu skarbowego na VAT". Aktor dzięki znajomościom w urzędzie dowiedział się, że taka sytuacja w ogóle nie jest możliwa. Żukowski wyznał, że przez ponad pół roku nie zobaczył ani złotówki. Sprawa trafiła do sądu, który stanął po stronie aktora i nakazał Lewenfisz wypłacenie zaległych kwot wraz z odsetkami.