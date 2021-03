Historyczne nominacje do nagród BAFTA. Nie chcą powtórzyć skandalu sprzed roku

Idąc śladem Oscarów i innych amerykańskich nagród filmowych również Brytyjska Akademia Filmowa postanowiła odświeżyć formułę przyznawanych przez nich nagród BAFTA. W gronie nominowanych pojawiło się aż 50 filmów i 4 nazwiska reżyserek. Nie zabrakło też polskich akcentów.

Nominacje do nagród BAFTA 2021 pozytywnie zaskoczyły przedstawicieli środowiska filmowego. Brytyjska Akademia Filmowa zgodnie z zapowiedzią rozszerzyła krąg nominowanych produkcji, przykładając sporą wagę do ich różnorodności. Jest to efekt zeszłorocznego skandalu, gdy na liście nominowanych zabrakło przedstawicieli mniejszości rasowych.

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy jest fakt, że po raz pierwszy na liście nominowanych reżyserów przodują kobiety. Aż 4 z 6 nominowanych to reżyserki, z czego 3 produkcje są nieanglojęzyczne. - To odświeżająca lista, która reprezentuje prawdziwą zmianę. Myślę, że BAFTA naprawdę zyskała własną tożsamość - powiedział Krishnendu Majumdar, szef BAFTA w rozmowie z portalem Deadline.com.

Najwięcej, bo 7 nominacji trafiło do "Nomadland", który urasta również na faworyta wyścigu oscarowego. Po 6 nominacji zdobyły filmy: "Rocks", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Mank" i "Minari". O nagrodę za najlepsze zdjęcia walczy Dariusz Wolski, polski operator w Hollywood, za film Netfliksa "Nowiny ze świata". Na liście nominowanych znalazła się też polska koprodukcja "Aida" Jasmili Žbanić, ubiegająca się o BAFTY za reżyserię i film nieanglojęzyczny.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO BAFTA 2021:

Najlepszy film

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Mauretańczyk"

"Ojciec"

"Proces Siódemki z Chicago"

Najlepszy reżyser

Chloé Zhao - "Nomadland"

Jasmila Žbanić - "Aida"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Thomas Vitenberg - "Na rauszu"

Shannon Murphy - "Babyteeth"

Sarah Gavron - "Rocks"

Najlepsze zdjęcia

Dariusz Wolski - "Nowiny ze świata"

Alwin H. Küchler - "Mauretańczyk"

Sean Bobbitt - "Judas And The Black Messiah"

Erik Messerschmidt - "Mank"

Joshua James Richards - "Nomadland"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Bukky Bakray - "Rocks"

Radha Blank - "The Forty-Year-Old Version"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Frances McDormand - "Nomadland"

Wunmi Mosaku - "His House"

Alfre Woodard -"Clemency"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Riz Ahmed - "Sound Of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: matka bluesa"

Adarsh Gourav - "Biały Tygrys"

Anthony Hopkins - "Ojciec"

Mads Mikkelsen - "Na rauszu"

Tahar Rahim - "Mauretańczyk"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Niamh Algar - "Calm With Horses"

Kosar Ali - "Rocks"

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Dominique Fishback - "Judas And The Black Messiah"

Ashley Madekwe - "County Lines"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Daniel Kaluuya - "Judas And The Black Messiah"

Barry Keoghan - "Calm With Horses"

Alan Kim - "Minari"

Leslie Odom Jr. - "Pewnej nocy w Miami"

Clarke Peters - "Pięciu braci"

Paul Raci - "Sound Of Metal"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Na rauszu"

"Drodzy towarzysze!"

"Nędznicy"

"Minari"

"Aida"

Najlepsza animacja

"Naprzód"

"Co w duszy gra"

"Sekret wilczej gromady"

Najlepszy dokument

"Collective"

"David Attenborough: Życie na naszej planecie”

"The Dissident"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Dylemat społeczny"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Na rauszu"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Mank"

"Rocks"

"Proces Siódemki z Chicago"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Ojciec"

"Mauretańczyk"

"Wykopaliska"

"Nomadland"

"Biały Tygrys"

Najlepsza muzyka

"Mank"

"Minari"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Co w duszy gra"

"Nowiny ze świata"

Najlepszy montaż

"Ojciec"

"Nomadland"

"Sound of Metal"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Proces Siódemki z Chicago"

Najlepsza scenografia

"Wykopaliska"

"Ammonite"

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey: matka bluesa"

Najlepsze fryzury i makijaże

"Wykopaliska"

"Mank"

"Ma Rainey: matka bluesa"

"Elegia dla bidoków"

"Pinokio"

Najlepszy dźwięk

"Misja Greyhound"

"Nomadland"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of metal"

Najlepsze efekty specjalne

"Misja Greyhound"

"Tenet"

"Mulan"

"Niebo o północy"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

Brytyjska krótka animacja

"The Fire Next Time"

"The Owl And The Pussycat"

"The Song Of A Lost Boy"

Najlepszy film brytyjski

"Ojciec"

"Wykopaliska"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Calm With Horses"

"His House"

"Mauretańczyk"

"Limbo"

"Rocks"

"Saint Maud"

"Mogul Mowgli"

Najlepszy debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta

"His House" - Remi Weekes (scenarzysta, reżyser)

"Limbo" - Ben Sharrock (scenarzysta, reżyser), Irune Gurtubai (producent)

"Moffie" - Jack Sidey (scenarzysta, producent)

"Rocks" - Theresa Ikoko, Claire Wilson (scenarzyści)