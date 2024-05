Ile?! Już ponad 70 mln widzów. Serial Netfliksa hegemonem w sieci

Wygląda na to, że wszyscy oglądają "Bridgertonów". I gdy zazwyczaj unikamy stwierdzenia "wszyscy", to tutaj wydaje się zasadne, patrząc na wyniki oglądalności. Od 16 maja w sieci głośno o trzecim sezonie serialu Netfliksa, który produkcja rozbiła na dwie części. Na start widzom dano tylko cztery odcinki, co wywołało niemałe poruszenie, bo kto już widział, ten wie, że ostatni opublikowany epizod kończy się w dość gorącym momencie. Od tygodni mówi się o intymnych scenach w tej odsłonie przygód "Bridgertonów". Zainteresowanie jest wielkie, co widać po imponujących wynikach.