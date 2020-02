Independent Spirit Awards ważniejsze niż Oscary? Na pewno dla twórców

Hollywoodzkie gwiazdy promowane za ogromne pieniądze potężnych wytwórni filmowych przy zachowaniu poprawności politycznej - tak wygląda przepis na sukces na Oscarach. Lecz prawdziwe święto wybitnego kina rozgrywa się dzień wcześniej.



Miłym akcentem, choć miłośników kina wcale nie powinno to dziwić, było nagrodzenie "The Lighthouse" za zdjęcia oraz drugoplanową rolę Willema Dafoe. Czarno-biały dramat o dwóch latarnikach, w którym nie wiadomo, co jest jawą, a co snem, jest jedną z najbardziej dyskutowanych arthouse’owych produkcji roku.