Gwiazdy składają hołd aktorowi. Odszedł zbyt szybko

Irrfan Khan zmarł w wieku 53 lat. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego. Leczył się w Londynie, a potem wrócił do rodzinnych Indii. 28 kwietnia przyjęto go do szpitala Kokilaben Dhirubhai Ambani w Mumbaju. Miał infekcję jelita grubego. Następnego dnia aktor zmarł. Zaledwie kilka dni wcześniej stracił mamę, w której pogrzebie nie mógł uczestniczyć w związku z panującą pandemią.