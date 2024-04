Nie kryje radości ze zmiany władzy. Ale boi się o przyszłość

Iwona Bielska zagrała u Patryka Vegi. "To była moja forma protestu"

Mowa tu mianowicie o epizodzie w "Polityce" Patryka Vegi, w której zagrała posłankę Piotrowicz. Była ona jawnym odniesieniem się do Krystyny Pawłowicz, posłanki z ramienia PIS-u w latach 2011–2019, a dziś sędzini Trybunału Konstytucyjnego. – Co do przyjęcia tej roli nie miałam żadnych wątpliwości. Niezależnie od tego, kto by mi ją złożył, weszłabym w to w ciemno. My [aktorzy] lubimy, a często nawet wolimy grać postaci negatywne, odpychające, niebudzące sympatii – przyznała w rozmowie z Plejadą.