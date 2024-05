Jak kręci się sceny seksu? Aktor podzielił się kulisami. "Skarpeta" i ochraniacze

O Jennifer Lopez jest teraz dodatkowo głośno w sieci a to za sprawą dwóch aktualnych spraw. Pierwsza to krążące wszędzie plotki o kryzysie w związku z Benem Affleckiem. Ba, doszło do tego, że paparazzi wyłapują, kiedy gwiazdy nie noszą obrączek, czy że szukają osobno domów. Druga sprawa - w piątek, 24 maja, na Netfliksie premierę ma nowa produkcja JLo, "Atlas". Aktorka jest cięta na wszystkich dziennikarzy, którzy próbują ją przy okazji wypytać o sytuację z Benem.