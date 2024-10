Na ich powrót widzowie czekali 20 lat. Gwiazdy w hicie bijącym rekordy

Jeśli chodzi o opinie na temat filmu, to można zauważyć, że problem z "Samotnymi wilkami" polega na tym, że znacznie lepiej wypada on, jeśli widzowie i krytycy nie mają w pamięci bardzo popularnej przed laty serii "Ocean’s Eleven". Też nie były to doskonałe produkcje, ale są teraz przykładem, że z duetu Pitt - Clooney można było wykrzesać więcej energii i humoru.